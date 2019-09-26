Петербургский судэксперт: смерть Виктора Цоя не связана с тем, что он заснул за рулем
Наталья Потлачук, судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент», вновь изучила материалы дела смертельного ДТП, в котором погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. По ее мнению, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет.
«Имеющиеся на сегодня сведения о данном ДТП не позволяют сделать категорический вывод о том, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Данное предположение не выглядит убедительным и требует уточнения ряда деталей, имеющих значение для дела», — сообщила итоги экспертизы «Фонтанке» Потлачук.
По мнению эксперта, для категорического ответа необходима комплексная экспертиза ДТП, в рамках которой рассмотрят все технические и трассологические исследования — анализ следов на дороге, повреждений на автомобилях, установление точного места столкновения с фототаблицами, а также анализ повреждений тела и хронология деятельности Цоя за последние сутки.
Исследование стало возможным после того, как сотрудники Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета восстановили схему ДТП, в котором 15 августа 1990 года погиб музыкант Виктор Цой. На нее нанесены все «участники» того события — от дерева и куста до сигнальных столбиков на обочине и дорожных знаков.
-
Виктор Цой и Джоанна Стингрей
Впервые версия о том, что Виктор Цой уснул за рулем, была озвучена следователем ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрикой Ашмане, которая расследовала обстоятельства ДТП. Прямая речь Ашмане была опубликована в белорусском журнале «Вираж» в феврале 1991 года.
«По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем. Погода тому способствовала. Он возвращался с лесного озера, где с шести часов утра был на рыбалке. Это километрах в 14 от места столкновения. Ехал на высокой скорости. А из-за поворота со скоростью 60–70 километров в час выехал автобус, которого он и не заметил…», — приводит издание слова следователя.
Напомним, в ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. В декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет выпущен в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.