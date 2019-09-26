Наталья Потлачук, судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент», вновь изучила материалы дела смертельного ДТП, в котором погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. По ее мнению, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет.

«Имеющиеся на сегодня сведения о данном ДТП не позволяют сделать категорический вывод о том, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Данное предположение не выглядит убедительным и требует уточнения ряда деталей, имеющих значение для дела», — сообщила итоги экспертизы «Фонтанке» Потлачук.

По мнению эксперта, для категорического ответа необходима комплексная экспертиза ДТП, в рамках которой рассмотрят все технические и трассологические исследования — анализ следов на дороге, повреждений на автомобилях, установление точного места столкновения с фототаблицами, а также анализ повреждений тела и хронология деятельности Цоя за последние сутки.

Исследование стало возможным после того, как сотрудники Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета восстановили схему ДТП, в котором 15 августа 1990 года погиб музыкант Виктор Цой. На нее нанесены все «участники» того события — от дерева и куста до сигнальных столбиков на обочине и дорожных знаков.