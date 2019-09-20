«Скончалась ночью в больнице в Петербурге. Дата и время похорон пока неизвестны. Скорее всего этим будет заниматься правительство города. О кончине сообщил супруг в 8:00. Такие сообщения обычно вводят человека в шоковое состояние, тем более, что Ирина Петровна для нас была очень дорогим и близким человеком», — сказала президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова.

Ирина Петровна Богачева родилась в Ленинграде 2 марта 1939 года. Все годы блокады Ирина Петровна провела в Ленинграде вместе с семьей. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения Тимоновой-Левандо, а в 1964-ом дебютировала на сцене Театра оперы и балета имени Кирова — Мариинского театра, солисткой которого была с 1965 года.

Ирина Петровна вела активную концертную деятельность, много пела с оркестром и фортепианным сопровождением — в концертный репертуар были включены арии из классических опер и оперетт, романсы, песни, в том числе и эстрадные. Особая глава в истории камерного музицирования певицы связана с работой над вокальными сочинениями Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ирины Петровны Богачевой.