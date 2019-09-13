Певицы Майли Сайрус, Лана дель Рей и Ариана Гранде записали совместную композицию Don’t Call Me Angel, ставшую заглавной в саундтреке грядущего фильма «Ангелы Чарли» — ремейка оригинального телесериала о трех женщинах, работающих на частное детективное агенство.

Режиссером новой музыкальной работы выступила Ханна Люкс Дэвис. В клипе Майли Сайрус, Лана дель Рей и Ариана Гранде появляются в образах ангелов с крыльями за плечами, однако это лишь прикрытие — Гранде с рацией в руках следит на крыше за пролетающими вертолетами, Сайрус упражняется в боксе, а дель Рей — в метании ножей.

Напомним, главные роли в ремейке «Ангелов Чарли» исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс, которая также выступила режиссером картины и написала сценарий к новой адаптации популярного телесериала — совместно с Джеем Басу, Крейгом Мазина и Семи Челласом. Фильм основан на одноименном телесериале и является перезапуском медиафраншизы «Ангелы Чарли».

По сюжету, детективная организация «Ангелы Чарли» становится глобальной и заводит собственные команды по всему миру. Участницы одного из объединений помогают вернуть похищенный аппарат, способный трансформировать электрические волны в убийственный заряд. Однако оказывается, что миссия — только начало сражения со злом.