Сегодня, 10 сентября, могло бы исполниться 55 лет Егору Летову — поэту, музыканту, художнику и бессменному лидеру группы «Гражданская оборона». В память об одной из культовых фигур отечественной рок-музыки 27 современников и представителей нового поколения записали альбом-трибьют «Без меня» — от петербуржцев Sonic Death и Гречки до Найка Борзова и «Ленинграда».

Всего в записи сборника «Без меня. Трибьют Егора Летова» приняли участие 27 исполнителей — петербуржцы Ploho, Sonic Death, RSAC и музыкальная группировка «Ленинград», группа «Комсомольск», «Петля Пристрастия» и Noize MC, Animal ДжаZ, певица Гречка, Нейромонах Феофан, группа «Психея» и даже Найк Борзов. На сборнике записаны песни Егора Летова разных лет — от легендарных «Все идет по плану», «Винтовка — то праздник» и «Насрать на мое лицо» до последних записей в дискографии музыканта «Зачем снятся сны?».

Напомним, режиссер Игорь Поплаухин, автор короткометражного фильма-победителя конкурса короткого метра «Кинотавра» «Календарь», работает над созданием своей первой полнометражной картины. В основу художественного фильма «Офелия» ляжет хроника последних дней певицы Янки Дягилевой — возможно, с Константином Хабенским и Александром Палем в главных ролях.