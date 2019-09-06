Группа «Аигел» презентовала клип на песню «Снег»
Участники дуэта «Аигел» и номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», поэтесса Айгель Гайсина и петербургский электронный музыкант Илья Барамия презентовали клип на песню «Снег», вошедшую во второй студийный альбом «Музыка», вышедший в 2018 году. «А что под снегом, ты хочешь это знать?».
Режиссером новой видеоработы выступила Аксинья Гог — именно она воплотила задумку участников коллектива сделать «что-то очень простое и минималистичное». Съемки несколько раз переносились в разные локации — от запланированного изначально Подмосковья до Казани, однако конечной точной стала замерзшая река в поселке Камское устье под Татарстаном.
Айгель Гайсина
Накануне съемок я, конечно же, заболела, поехала с очень высокой температурой, поэтому была немного в бреду и это, наверное, был самый сюрреалистический опыт в моей жизни. Во-первых, я примерно поняла, как умирают от холода. Во-вторых, испытала какую-то совсем новую для меня разновидность эйфории, которую, оказывается, можно вызвать непрерывным двухдневным бегом по снежной пустыне в лихорадке. Накануне этих съемок ночью мне пришло срочное прозрение, что вот этот бег по снегу — это кома после автомобильной аварии, и давайте срочно выпишем Илью из Питера и снимем ее. В тот момент было уже нереально, но мы все-таки сняли, это уже было в Москве через несколько месяцев, когда мы поняли, что без аварии никак нам не закончить клип. Это был первый клип, в который мы были очень сильно включены, это был огромный опыт.
Илья Барамия
Когда мы решили, что героиню нашего видео все-таки надо сбивать, встала одна проблема — у меня нет водительских прав. Точнее они есть, но просрочены лет на 25 и стаж вождения у меня — сдача экзамена на эти права году эдак в 1994-ом. Тут Алиса придумала, что эту сцену можно снимать на автополигоне в Подмосковье, где обкатывают автомобили и учатся выполнять разные трюки. Оказалось, что после отцовского УАЗика, на котором я учился управлять современным автомобилем с автоматической коробкой передач, совсем не сложно. Всю ночь я ездил кругами на этом полигоне. Все опять замерзли, бедной Айгель опять пришлось лежать на холодном асфальте (теперь на асфальте). Один раз я забыл, что у меня на крыше машины сидит человек со светом и как-то резко затормозил. Слава богу он удержался.
Напомним, в апреле на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы. А 9 августа «Аигел» презентовали третий студийный альбом «Эдем».
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