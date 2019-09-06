Группа «Аигел» презентовала клип на песню «Снег»

Накануне съемок я, конечно же, заболела, поехала с очень высокой температурой, поэтому была немного в бреду и это, наверное, был самый сюрреалистический опыт в моей жизни. Во-первых, я примерно поняла, как умирают от холода. Во-вторых, испытала какую-то совсем новую для меня разновидность эйфории, которую, оказывается, можно вызвать непрерывным двухдневным бегом по снежной пустыне в лихорадке. Накануне этих съемок ночью мне пришло срочное прозрение, что вот этот бег по снегу — это кома после автомобильной аварии, и давайте срочно выпишем Илью из Питера и снимем ее. В тот момент было уже нереально, но мы все-таки сняли, это уже было в Москве через несколько месяцев, когда мы поняли, что без аварии никак нам не закончить клип. Это был первый клип, в который мы были очень сильно включены, это был огромный опыт.