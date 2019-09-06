Филипп Киркоров грабит Русский музей в новом клипе на песню «Лунный гость»

Филипп Киркоров презентовал новую видеоработу на сингл «Лунный гость», производство которой проходили в Петербурге в мае этого года. По сюжету, Киркоров снимает клип в интерьерах Мраморного дворца при Русском музее, однако это — всего лишь прикрытие настоящей цели.

Киркоров вместе со съемочной командой «клипа» грабят Русский музей — разбивает витрины с драгоценностями и вырезает из рам картины. Уходя от погони по рекам и каналам Петербурга, певец вместе с награбленным прячется в морском порту. Там его находят сотрудники СОБР, которым Киркоров «заговаривает» зубы. «Да кто поверит? Я Филипп Киркоров, народный артист», — говорит он.

Режиссером-постановщиком выступил Заур Засеев. По его словам, сценарий был готов еще давно и лежал в запасе у продюсера Павла Худякова. Съемки проходили в Петербурге. 28 мая Киркоров с автоматом Калашникова наперевес организовал погоню по рекам и каналам города — в стильном черном костюме и «бандитской» шапке.

«Мы вместе с поэтом Михаилом Гуцериевым написали эту песню для Филиппа Киркорова. Съемки продолжатся еще день или два. Режиссером клипа стал Павел Худяков. Мне вчера написал Филипп, что это будет абсолютнейший блокбастер. То количество дней, которое они тратят на съемки, говорит о том, что клип будет больше трех минут точно. Это будут погони на лодках, катерах, будут вертолеты, что-то очень интересное. Ждем с нетерпением!», — рассказал тогда композитор Алексей Романоф.