Певица и героиня сентябрьского номера журнала «Собака.ru» Монеточка презентовала клип на песню «Нет монет», вошедшую в студийный альбом 2018 года «Раскраски для взрослых». Видео стало детальной экранизацией композиции — в формате анимации, рэп-баттла и даже оммажа на мультфильм «Золотая антилопа». Спойлер, и у нее нет монет!

Фанаты сравнивают клип на песню «Нет монет» с выпущенной ранее работой «Нимфоманка», которая была наполнена отсылками — к проблемам 90-х, изменам, стилю настоящего времени. «Про «Нимфоманку» все кричали: «Ничего не понятно, метафоры, отсылки». Вот вам и клип «прямо в лоб», каждую строчку объяснили и показали», «Самый буквальный клип из всех, что я видел», — пишут в комментариях в сообществе Монеточки.

Автором музыки выступил Витя Исаев, известный по проекту БЦХ — в тандеме с ним Лиза Гырдымова создала альбом «Раскраски для взрослых» и продолжает сотрудничество до сих пор.

Напомним, ранее Монеточка показала анимированное видео на песню «Гори гори гори», визуальная составляющая которого отсылает к комиксу-мему «Все хорошо». Презентованная 10 августа композиция посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах будет направлены в российское отделение Greenpeace.

2 апреля Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь», где в своей привычной манере говорит о простых вещах и одновременно социально значимых, советует придерживаться примет и воплощать мечты в реальность. А в начале августа сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг.