Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music . Теперь воспользоваться стримингом можно во всех браузерах и на любых платформах — правда, пока в бета-режиме.

Версия Apple Music для браузера поддерживается на любых платформах, включая Windows 10, Chrome OS, Linux и Android, и поддерживает все функции основного приложения для iOS. Отличает бета-версию только отсутствие лайв-трансляций радиостанции Beats 1 и умных плейлистов — они появятся в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что уже в 2020 году Apple выпустит обновленный (и бюджетный!) iPhone SE. Хотя в октябре 2018 года инсайдер Apple Минг-Чи Куо рассказал, что перевыпуска iPhone SE не будет — аналитик посчитал, что Apple не планирует никаких заметных изменений внешнего вида своих iPhone в 2019 году. 10 сентября Apple официально представит свои разработки — а пока посмотрите на «предсказания» в виде iPhone с тремя камерами, водонепроницаемых AirPods и 16-дюймового MacBook.

Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.