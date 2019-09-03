История этой песни необычная. Сначала это был стих, который оказался сильно вирусным — я выложил его в сториз, и он за сутки разлетелся на несколько тысяч репостов. И я подумал: «Ого, а почему бы из него не сделать песню?». И стих стал первым куплетом. Очень не хватало классного припева, и я попросил Ташу написать его и спеть. Мы в этот же вечер заскочили в студию, она послушала песню, зажмурила глаза, и буквально через пару минут показала мне припев, а заодно — и мой финальный бридж, ответку на припев. Мы записали и свели это тут же, буквально интуитивно понимая, что именно нужно сделать.