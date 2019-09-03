Таша Алакоз и Grappa boy презентовали первую совместную песню «Секрет»
Блогер, режиссер, клипмейкер и мастодонт стейтмент-луков Таша Алакоз и музыкант Grappa boy презентовали первую совместную песню «Секрет». Композиция стала логическим продолжением стихотворения (вирусного!) и была «рождена» буквально за сутки. Специально для «Собака.ru» самая яркая пара Instagram поделилась историей создания трека — тсс, по секрету!
Никита Александрович (Grappa boy)
История этой песни необычная. Сначала это был стих, который оказался сильно вирусным — я выложил его в сториз, и он за сутки разлетелся на несколько тысяч репостов. И я подумал: «Ого, а почему бы из него не сделать песню?». И стих стал первым куплетом. Очень не хватало классного припева, и я попросил Ташу написать его и спеть. Мы в этот же вечер заскочили в студию, она послушала песню, зажмурила глаза, и буквально через пару минут показала мне припев, а заодно — и мой финальный бридж, ответку на припев. Мы записали и свели это тут же, буквально интуитивно понимая, что именно нужно сделать.
Таша Алакоз
Игра слов — моя любимая игра. Мой стаж в обращении со словом 10 лет. 10 лет поисков рифм и своего звучания. Исходя из опыта, могу сказать, что научилась слагать слова так, чтобы в них хотелось вслушаться. C «Секретом» вышло именно так. Я не сочиняла, у меня были чувства — я их озвучила. Произнесла вслух, а химическая реакция между слов возникла сама собой. Как поцелуй влюбленных губ и электричество прикосновений.
Для Таши Алакоз «Секрет» стал второй песней по счету — ранее она записала композицию «На-все-гда», ставшую дебютной для Таши в амплуа певицы. В июле певица Тося Чайкина презентовала альбом «Цветы» и клип «Песни морю», режиссером которого стала художник и блогер Таша Алакоз. А в декабре 2017 года Таша выпустила серию свитшотов — моделей с разрезами на рукавах и надписями «Целуй», «Будь со мной нежным», «Хрупкая» и «Мальчики врут».
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