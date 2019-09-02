Школьники танцуют брейк-данс под Grebz. Посмотрите новый клип экс-участников «Грибов» 4atty aka Tilla и Симптома

Экс-участники украинской рэп-группы «Грибы» 4atty aka Tilla и Симптом, объединившись после распада коллектива в проект Grebz, показали новый клип на песню 0. Grebz. В нем школьники танцуют брейк-данс в парадной форме и фанатеют от хип-хоп артистов.

По сюжету новой видеоработы, 4atty aka Tilla и Симптом отправляются в школу, чтобы рассказать ее учащимся о необходимости в получении новых знаний (а еще о том, что равняться нужно только на Grebz!). «Мама в шоке, когда слышит Grebz, но в школе я слушают только Grebz! И, может, это страшнейших грех, но в ДНК заложен Grebz!», — повторяют за артистами школьники. Режиссерами нового видео выступили Аделина Борец и Иван Крупеников.

Группа «Грибы» была основана в Киеве в 2016 году. В состав коллектива входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом и Kyivstoner. Первый клип «Грибов» на трек «Интро» набрал миллион просмотров меньше, чем за месяц. Хит большинства русскоязычных чартов, трек «Тает лет» был выпущен группой в марте 2017 года и за несколько дней набрал более 10 миллионов просмотров, а также обзавелся многочисленными каверами и пародиями — в исполнении гастарбайтеров из Москвы и даже ведущего прогноза погоды Александра Беляева.

В августе того же года Юрий Бардаш объявил о прекращении концертной деятельности группы. В конце ноября были отменены все запланированные концерты. В настоящее время Юрий Бардаш занимается сольным творчеством. В ноябре 2018 года он выпустил дебютный мини-альбом Predictor, с композицией, записанной на котором, даже выступил на шоу «Вечерний Ургант». А в июле 2019-го 4atty aka Tilla и Симптом объявили о продолжении творческой деятельности, но уже без идейного лидера и основателя — выпустив дебютный клип на трек «Каракум».