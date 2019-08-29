СБПЧ презентовали новый студийный альбом «Наверное, точно»
Одна из самых плодовитых и экспериментирующих со звучанием групп, «Самое больше простое число» презентовала новый студийный альбом «Наверное, точно». Пластинка насчитывает 10 композиций и является 11-ым (!) лонгплеем в творчестве коллектива. Для всех героев, кто дружит, не нравится ее маме и знает, как звучит северное сияние.
В 11-ую студийную пластинку вошла и ранее изданная синглом композиция «Злой», в клипе на которую солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств — и все это показано в рамках театрализованной постановки на сцене от режиссера Тани Муиньо.
Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома. Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!
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