СБПЧ презентовали новый студийный альбом «Наверное, точно»

Одна из самых плодовитых и экспериментирующих со звучанием групп, «Самое больше простое число» презентовала новый студийный альбом «Наверное, точно». Пластинка насчитывает 10 композиций и является 11-ым (!) лонгплеем в творчестве коллектива. Для всех героев, кто дружит, не нравится ее маме и знает, как звучит северное сияние.

В 11-ую студийную пластинку вошла и ранее изданная синглом композиция «Злой», в клипе на которую солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств — и все это показано в рамках театрализованной постановки на сцене от режиссера Тани Муиньо.