В эти дни в Латвии проходит фестиваль классической музыки RĪGA JŪRMALA. Мероприятие развернулось на нескольких площадках Риги и Юрмалы — включая Латвийскую Национальную оперу и концертный зал «Дзинтари». Одними из ключевых событий фестиваля станут гала-концерты лучших мировых оркестров (под руководством легендарных дирижеров!) — в том числе выступление Лондонского симфонического оркестра под управлением Джанандреа Нозеда.

Лондонский симфонический оркестр под управлением Джанандреа Нозеда считается самым смелым и остроумным среди всех оркестров мира, музыканты которого не знают понятия «границы» в музыке — со дня его основания в 1904 году коллектив музыкантов всегда был в авангарде, вводя или апробируя новые веяния эпохи. Оркестр первым среди симфонических записался на виниле, начал сочинять музыку к фильмам и даже играл на открытии Олимпийских игр.

Первым сотрудничеством Лондонского симфонического оркестра под управлением главного приглашенного дирижера Джанандреа Нозеды и корейского пианиста Сон Чжин Чо стала запись музыки Фридерика Шопена, а на фестивале RĪGA JŪRMALA оба музыканта интерпретируют второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. В программе также прозвучит сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китиже» Николая Римского-Корсакова и симфония №6 си минор Дмитрия Шостаковича.

Подробную программу фестиваля классической музыки RĪGA JŪRMALA можно посмотреть здесь.