Борис Гребенщиков назвал дату выхода нового альбома «Аквариума»
Бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков пообещал выпустить новый альбом уже осенью этого года. Вместо отпуска он планирует весь август посвятить процессу микширования песен.
«У нас все время идет работа над новым материалом, потому, что все время появляются новые песни, с которыми надо что-то делать. Я очень надеюсь на очень. Материала у нас уже набралось на два альбома. У меня отпуска не будет. Скоро я уезжаю микшировать песни на новый альбом и собираюсь заниматься этим весь август», — рассказал музыкант.
«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курехин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин и многие другие.
Напомним, в мае Борис Гребенщиков представил клип на песню «Баста Раста». Офшоры, криптовалюта, настоящее и будущее и все это — речитативом. В марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Позже клип признали лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино в Вене VIFF-2019, а также лучшим музыкальным видео на фестивале Moscow Shots.
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