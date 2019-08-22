Борис Гребенщиков назвал дату выхода нового альбома «Аквариума»

«У нас все время идет работа над новым материалом, потому, что все время появляются новые песни, с которыми надо что-то делать. Я очень надеюсь на очень. Материала у нас уже набралось на два альбома. У меня отпуска не будет. Скоро я уезжаю микшировать песни на новый альбом и собираюсь заниматься этим весь август», — рассказал музыкант.

«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курехин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин и многие другие.

Напомним, в мае Борис Гребенщиков представил клип на песню «Баста Раста». Офшоры, криптовалюта, настоящее и будущее и все это — речитативом. В марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Позже клип признали лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино в Вене VIFF-2019, а также лучшим музыкальным видео на фестивале Moscow Shots.