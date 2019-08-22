Певица и героиня сентябрьского номера журнала «Собака.ru» Монеточка показала анимированное видео на песню «Гори гори гори». Композиция посвящена проблеме лесных пожаров в Сибири, а ее визуальная составляющая отсылает к комиксу-мему «Все хорошо».

В новом видео Монеточка сидит в комнате, охваченной огнем, и делает вид, что все хорошо — это оммаж на одноименный мем с антропоморфной собакой. Презентованная 10 августа композиция «Гори гори гори» посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах будет направлены в российское отделение Greenpeace.

Напомним, 2 апреля Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон. В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь», где в своей привычной манере говорит о простых вещах и одновременно социально значимых, советует придерживаться примет и воплощать мечты в реальность. А в начале августа сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг.