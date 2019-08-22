Вышла песня Daily Battles, записанная Томом Йорком для фильма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»

Фронтмен и основатель Radiohead, сольный электронный музыкант Том Йорк презентовал песню Daily Battles. Запись вошла в саундтрек к новому фильму Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин», который новоявленный режиссер выпустит в широкий прокат уже в ноябре этого года.

Сюжет грядущей премьеры расскажет о четырех сиротах, слепо преданных своему покровителю — мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны. Действие развернется в Нью-Йорке середины 20 века. В главных ролях Брюс Уиллис, он воплотит на экране образ Фрэнка Минна, Эдвард Нортон (исполнит роль Лайонела Эссрога), Уиллем Дефо, Алек Болдуин, Даллас Робертс, Итан Сапли и другие. Нортон не только выступил в роли режиссера и исполнителя одной из главных ролей, но и сценариста. Мировая премьера запланирована на 1 ноября 2019 года.