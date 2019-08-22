Вышла песня Daily Battles, записанная Томом Йорком для фильма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»
Фронтмен и основатель Radiohead, сольный электронный музыкант Том Йорк презентовал песню Daily Battles. Запись вошла в саундтрек к новому фильму Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин», который новоявленный режиссер выпустит в широкий прокат уже в ноябре этого года.
Сюжет грядущей премьеры расскажет о четырех сиротах, слепо преданных своему покровителю — мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.
Действие развернется в Нью-Йорке середины 20 века. В главных ролях Брюс Уиллис, он воплотит на экране образ Фрэнка Минна, Эдвард Нортон (исполнит роль Лайонела Эссрога), Уиллем Дефо, Алек Болдуин, Даллас Робертс, Итан Сапли и другие. Нортон не только выступил в роли режиссера и исполнителя одной из главных ролей, но и сценариста.
Мировая премьера запланирована на 1 ноября 2019 года.
«Том так хорошо умеет связать вместе душевную тоску и репрессивную политику. В этой песне переданы чувства, что нужно поддерживать свой дух в гнетущие времена двойной политики, как это и происходит в фильме, и одиночество, и депрессия, и расизм», — говорит Нортон о работе Тома Йорка над саундтреком к фильму.
Напомним, ранее Том Йорк презентовал свой третий сольный альбом. Пластинка получила название Anima и насчитывает 9 композиций, созданных вместе с продюсером и звукорежиссером Найджелом Годричем — он уже работал над лонгплеями The Eraser и Tomorrow’s Modern Boxes. А в начале июня Radiohead опубликовали 18 часов неизданных материалов. Среди них есть и уникальные записи времен лонгплея OK Computer — издававшиеся на кассетах и не подвергавшиеся переизданиям.
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