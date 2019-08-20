25 августа на площади Искусств в Петербурге пройдет «День русской музыки». В этом году мероприятие посвящено круглым датам со дней рождения великих композиторов — 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского.

С 12:00 на площади Искусств будут работать именные концертно-выставочные шатры, где петербуржцы смогут познакомиться с камерным творческом композиторов «Могучей кучки», их вокальными циклами — в исполнении солистов Мариинского и Михайловского театров, музыкантов Санкт-Петербургской Филармонии, оркестра «Таврический».

В 19:00 на основной сцене начнется гала-концерт — наиболее известные и значимые вокальные и инструментальные произведения, а также фрагменты оперных сочинений Римского-Корсакова и Мусоргского прозвучат в исполнении Международного симфонического оркестра «Таврический» под руководством Михаила Голикова.

«Пятый «День русской музыки» возвращается к наследию «Могучей кучки», и следуя сложившейся традиции, в широком спектре представляет творчество композиторов. Здесь зритель может сам выбирать программу, перемещаясь от известных сочинений к редко исполняемым, от хорошо знакомого исполнителя к начинающему, совместно с музыковедами, художниками, артистами погрузиться в эпоху», — говорят организаторы события.

«День русской музыки» состоится 25 августа на площади Искусств. Вход свободный.

Николай Андреевич Римский-Корсаков — русский композитор, педагог и дирижер, участник объединения русских композиторов «Могучая кучка», сложившегося в Петербурге в конце 1850-х годов. Среди его сочинений — 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Модест Петрович Мусоргский — композитор, работающий в различных жанрах: от в его творческом наследии оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы и песни, хоры.