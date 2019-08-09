Техно-бункер RAF25 на одну ночь захватит Popoff Kitchen — лучшая квир-вечеринка России

В субботу, 10 августа, подземные пространства RAF25 открывают двери для лучшей гей-вечеринки Москвы (и России!). В Петербург организаторы решили привезти французов из формации Champ Libre —в эту ночь тут выступят SpunOff, Size Pier и Paàl.

В течение полутора лет парижский подвал Champ Libre был местом самовыражения и свободы – в цокольном помещении одного из домов города собирались художники, артисты и музыканты, проводя нелегальные рейвы, выставки и перфомансы. Сейчас команда проводит регулярные вечеринки на ключевых андеграундных европейских площадках.

Помимо французов в эту ночь в RAF25 выступит резидент Popoff Kitchen — Broken Record, а также петербурженка Marina Bibik.

Popoff Kitchen — нестандартная для России квир-вечеринка, которая не имеет ничего общего с ивентами в «Центральной станции» или других гей-клубах. Организаторы равняются на лучшие тусовки Берлина, например, Cocktail d’Amore, The Whole и Pornceptual.