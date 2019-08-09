Группа «Мальбэк» Романа Варнина и Александра Пьяных презентовала новый клип на песню «Привет». Режиссером видео выступил петербургский фотограф Антон Рева, известный своей работой с коллективами «Самое большое простое число», «Макулатура» и певицей Манижей.

Ранее фронтмен «Мальбэка» Роман Варнин рассказал, что в ближайшее время группа продолжит творческую деятельность без Сюзанны — в свою очередь она также готовит сольный материал. В «отпуске» и бессменный битмейкер Александр Пьяных — в этот раз за музыку отвечает Shumno.

«Мальбэк» не ограничиваются только музыкальной деятельностью. В 2017 году Хаски презентовал клип на песню «Пироман 17», во время съемок которого в артиста стреляли из травмата. Трек с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» экранизировала группа «Мальбэк». А в 2019 году состав лейбла MLBC, запущенного музыкантами, пополнила петербурженка Эрика Лундмоен — заявив о себе дебютным альбомом «Источник».

В июле группа «Самое большое простое число» презентовала клип на песню «Молодость». Съемки новой работы на песню «Молодость» проходили в Лондоне, режиссерами выступили Антон Рева и Кирилл Клепалов, ранее создавший диско-видео к юбилею «Кинотавра». А в феврале видеоработу презентовал петербургский коллектив «Макулатура» — клип на песню «Пальцы», режиссером которого также выступил Рева, создав мрачные, размытые пейзажи и телевизионные помехи, снятые будто на VHS камеры.