Рок-группа «Казускома» презентовала клип на песню «Я не могу». По сюжету, музыканты, скрыв свои лица за оранжевыми балаклавами, выполняют задания криминального рода и даже крадут собачку, после чего избавляются от украденной машины путем ее сожжения.

«Читайте внимательно, данное видео ничего не пропагандирует, все это вымысел, мы просто не можем больше терпеть. Это видео на песню с грядущего альбома «Против всех». Если вы не можете терпеть, то не терпите, вот и все. «Казускома» — это любовь, запомните», — подписали музыканты в дисклейменте.

Съемки проходили в Москве в июне этого года. Режиссером выступил Семен Ступин, для которого данная работа стала дебютной. Главная участница видео, машина, которая по сюжету украдена у фигуранта некого «списка» героев, была отдана музыкантам в дар их другом Ваней Протасовым. «Что в очередной раз доказывает, что любовь — это главное!», — добавляют они.

Песня «Я не могу» войдет в грядущий, пятый альбом «Казускомы», получивший название «Против всех» — релиз запланирован на осень 2019 года. А в ноябре музыканты отправятся в российский тур из 22 городов. 6 декабря они выступят в петербургском клубе MOD.

Напомним, ранее экс-лидер Padla Bear Outfit, фронтмен петербургской группы Sonic Death и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Арсений Морозов презентовал клип на песню «Животное», выпущенную на свежем альбоме «23» его сайд-проекта «Арсений Креститель». А в начале июля Fleece Flower, сайд-проект фронтмена петербургского коллектива «Увула» Алексея Августовского, презентовал новый полноформатный альбом «1999-2000».