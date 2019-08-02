Команда m_division отпразднует 10-летие фестивалем на заводе Степана Разина
Организаторы проектов Треугольник, Mystery, Нобель, Beta, Delta и фестиваля GAMMA отпразднуют десятилетие творческого объединения мероприятием m_division X years. Фестиваль стартует 5 октября и разделится на две части — Main Event и Afterparty.
Для музыкантов подготовили четыре сцены, в том числе и Gamma_stage. «Мы долго не могли определиться с местом, наш любимый завод Степана Разина должен был уйти на реконструкцию, но мы давно знаем, что наши гамма-излучения обладают какой-то особой энергией и мы стоим сейчас на пороге больших перемен, о которых расскажем вам позже», — говорят организаторы.
Лайн-ап фестиваля еще не объявлен, но организаторы обещают, что это станет «удивительным музыкальным путешествием по разным эпохам и стилям». Фестиваль m_division X years пройдет в пространстве завода Степана Разина на набережной Обводного канала, 229 с 5 по 6 октября. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Напомним, что музыкальный фестиваль Gamma-2019 прогремел на шести площадках Петербурга — от Планетария №1 до завода «Арсенал» и Степана Разина. О том, как это было в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.
Иван Логос
В процессе создания масштабных мероприятий на неприспособленных локациях существует можество нюансов. В первую очередь, собственник здания должен быть адекватным, иначе планирование можно и не начинать. Важно узнать, один ли владелец у выбранного помещения, иначе накануне события может прийти еще кто-то с угрозами вызвать ОМОН, потому что ты незаконно занял его территорию. Такая ситуация сложилась на «Красном треугольнике», из-за чего пришлось делать вход не с Обводного, а с улицы Розенштейна. Нужно быть готовым к тому, что имея разрешения от четырех инстанций, ты можешь получить запрет от пятой, которая закроет проект.
Конечно, на проведение массового ивента нужно получать официальное разрешение от администрации района, тогда никаких проблем быть не должно. Еще стоит ожидать подвоха от подрядчиков. Например, сотрудник нанятого нами охранного агентства за отдельную плату пропускал людей через дыру в заборе, которую он должен был охранять. Ну и надо понимать самое главное — ради чего ты этим хочешь заниматься. Потому что подобного рода мероприятия в России — это не бизнес, а скорее что-то вроде лотереи.
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