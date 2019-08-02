Команда m_division отпразднует 10-летие фестивалем на заводе Степана Разина

Для музыкантов подготовили четыре сцены, в том числе и Gamma_stage. «Мы долго не могли определиться с местом, наш любимый завод Степана Разина должен был уйти на реконструкцию, но мы давно знаем, что наши гамма-излучения обладают какой-то особой энергией и мы стоим сейчас на пороге больших перемен, о которых расскажем вам позже», — говорят организаторы.

Лайн-ап фестиваля еще не объявлен, но организаторы обещают, что это станет «удивительным музыкальным путешествием по разным эпохам и стилям». Фестиваль m_division X years пройдет в пространстве завода Степана Разина на набережной Обводного канала, 229 с 5 по 6 октября. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Напомним, что музыкальный фестиваль Gamma-2019 прогремел на шести площадках Петербурга — от Планетария №1 до завода «Арсенал» и Степана Разина. О том, как это было в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.