Ученые из Оксфорда совместно со специалистами Американской ассоциации психологов нашли связь между музыкальными предпочтениями и интеллектом. Так, фанаты рэпа оказались глупее любителей джаза, а классическая музыка гораздо положительнее влияет на развитие человека (учителя были правы!).

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 467 учеников старшей школы — они рассказали, какую музыку предпочитают слушать, а после прошли тест на определение уровня IQ. Выяснилось, что произведения классической музыки и джазовые композиции намного чаще находятся в плейлистах подростков с высоким уровнем интеллекта. Фанаты рока также показали хорошие результаты. А вот любители речитатива и рэпа провалили тест.

Канадские ученые ранее также доказали положительное влияние музыки на обучение школьников. Специалисты провели исследование, изучив данные более ста тысяч подростков, и пришли к выводу, что дети, которые занимались музыкой с детства, добиваются лучших результатов в естественных науках, математике и иностранных языках. Помогают в обучении хороший слух, координация и дисциплина — к началу школы молодые музыканты, как правило, уже обладают данными навыками.

Однако выводы ученых не мешают музыкантам ставить рекорды. Напомним, американский рэпер Mac Lethal установил рекорд по скорости флоу — за две минуты он произнес 1030 слов. По словам артиста, тем самым он побил свой собственный рекорд, а также мировой и личный рекорд рэпера Эминема. Позже рэпер ST провел онлайн-концерт, который фиксировали представители российской «Книги рекордов Гиннесса» — исполнитель зачитывал 24 часа подряд и поставил рекорд по самому долгому выступлению. Кроме того, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что рэп — это исконно русское искусство, а первым рэпером был Маяковский.