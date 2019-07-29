Танцы на улицах Лондона и в экранах ламповых телевизоров: группа «Самое большое простое число» презентовала клип на песню «Молодость». Композиция вошла в юбилейный, десятый студийный альбом коллектива «Мы не спали, мы снились», презентованный в 2018 году. Посмотрите прямо сейчас!

Съемки новой работы на песню «Молодость» проходили в Лондона, режиссерами выступили Антон Рева и Кирилл Клепалов, ранее создавший диско-видео к юбилею «Кинотавра». Как и в других видео СБПЧ, в съемках принимали участие дети — они зажигательно танцуют в парках и на улицах столицы в компании Кирилла Иванова и Жени Борзых.

Напомним, в прошлом году группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились». «Пластинка — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет свое», — рассказали «Собака.ru» музыканты.

Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли, 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома и сингл «Злой» при участии электронного композитора Mujuice (с театрализованным клипом!). Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!