«Огуречный вайб»: послушайте дебютный альбом группы «Перек» о радостях дачной жизни
Открытие июля: группа «Перек» выпустила дебютный альбом Dacha. Диско и поп-саунд 80-х о том, как правильно делать маринад, пользоваться теплицей, выращивать огурцы и вести здоровый образ жизни на даче. «Почему так влажно? Для рассады это важно!».
Альбом стал промо-рекламой сети супермаркетов «Перекресток». Вместе с «дропом» (позаимствовали слово у музыкантов!) первого релиза, который насчитывает сразу шесть треков, коллектив презентовал видео на песню «Огуречный вайб» — пособие о том, как выращивать огурцы в теплице.
Пятница — не время быть серьезным! Посмотрите клип Димы Билана на песню «Про белые розы», который снял Александр Гудков. Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!) — в современном мире, где давно отгремели аналоговые синтезаторы, главную героиню всюду преследуют старые хиты. В мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике, пытается сесть в такси, загромождает собой пространство в вагоне метро, устраивается на работу мойщиком посуды и даже встречает свою Ким Кардашьян с очень большой попой. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе. А еще посмотрите новый клип Cream Soda «Никаких больше вечеринок», где вместе с Гудковым сбежали на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и режиссер Александр Баширов — нам нравится!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.