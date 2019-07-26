«Огуречный вайб»: послушайте дебютный альбом группы «Перек» о радостях дачной жизни

Открытие июля: группа «Перек» выпустила дебютный альбом Dacha. Диско и поп-саунд 80-х о том, как правильно делать маринад, пользоваться теплицей, выращивать огурцы и вести здоровый образ жизни на даче. «Почему так влажно? Для рассады это важно!».

Альбом стал промо-рекламой сети супермаркетов «Перекресток». Вместе с «дропом» (позаимствовали слово у музыкантов!) первого релиза, который насчитывает сразу шесть треков, коллектив презентовал видео на песню «Огуречный вайб» — пособие о том, как выращивать огурцы в теплице.