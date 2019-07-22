21 июля американская рок-группа Metallica в рамках своего мирового турне WorldWired дала выступление на московском стадионе «Лужники». В середине программы басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт дуэтом исполнили русскоязычный кавер на песню группы «Кино» «Группа крови». Посмотрите, как вместе с Metallica весь стадион исполняет легендарную песню Виктора Цоя.

По завершении выступления в Instagram-аккаунте концертного агенства Sav Entertainment появилась «шпаргалка», которая помогла музыкантам Metallica в исполнении кавера на песню «Группа крови». В комментариях фанаты группы удивились, «как он по этой белиберде так складно спел». «Это русские слова на латинице? Я больше половина не разберу», «В написанном варианте больше похоже на голландский», «Теперь я знаю, как можно петь песни на любом языке. Главное правильную транслитерацию сделать», — реагируют подписчики.

Американская рок-группа Metallica образовалась в 1981 году. Альбомы коллектива были проданы общей сложностью в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает Metallica одним из самых коммерчески успешных проектов. На каждом концерте тура музыканты исполняют каверы для местных фанатов. Так, в Берлине группа исполнила песню Engel Rammstein, в Париже — Ma gueule Джонни Холлидея, в Манчестере — I Wanna Be Adored группы The Stone Roses, а в Праге — песню чешского музыканта Ивана Младека «Йожин з бажин».

Напомним, в феврале петербургское музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови». Оригинальная версия была записана и представлена в 1988 году. Теперь пластинка выходит с обновленным звучанием и 60 архивными фотографиями, а в оформлении обложки — оригинальный коллаж.