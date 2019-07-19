Американская R’n’B певица Бейонсе презентовала новый альбом The Lion King: The Gift — официальный саундтрек к новому фильму студии Disney «Король лев». Пластинка насчитывает 27 треков, в том числе и песню Spirit , участие в записи которых принимали рэпер Кендрик Ламар, актер и музыкант Дональд Гловер, электронное трио Major Lazer и другие.

Новый «Король лев» от студии Disney уже можно посмотреть в российском прокате — в фильме прозвучат как мелодии из оригинальной версии, так и новые композиции. Над свежей пластинкой работали Бейонсе и ее муж, рэпер Джей Зи, Фаррел Уильямс, Дональд Гловер как под собственным именем, так и в рамках альтер эго-проекта Childish Gambino, Джон Кани, Джеймс Эрл Джонс, электронное трио Major Lazer и другие.

В создании фильма используется гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных. Главного героя Симбу исполнил актер и музыкант, известный под псевдонимом Childish Gambino, Дональд Гловер, его подругу Налу — певица Бейонсе. Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинальном мультфильме, снова вернется к своему персонажу. Помимо этого в картине примут участие Сет Роген — он воплотит на экране Пумбу, Билли Айкнер — Тимона, комик Джон Оливер выступит в роли попугая Зазу, Эрик Андре в роли гиены Азизи, а Джон Кани — в роли Рафики.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» выпустила студия Disney в 1994 году. Это один из самых кассовых мультфильмов компании, собравший 968 миллионов долларов. О том, что студия Disney переснимет оскароносный мультфильм «Король Лев», который впервые вышел на экраны в 1994 году, стало известно еще в 2016 году. Первый трейлер был показан в ноябре прошлого года. В начале этого года студия показала еще два трейлера грядущей премьеры.