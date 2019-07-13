Manizha и Антон Севидов записали песню совместно с группой «Би-2»

Проект участников группы «Би-2» «Куртки Кобейна» выпустил новую песню совместно с певицей Manizha и фронтменом Tesla Boy Антоном Севидовым, которые впервые выступили дуэтом. Трек называется «Упражнения в равновесии».

Продюсером композиции выступил Шура Би-2, аранжировку выполнил Юрий Усачев, а сведением занимался Эдриан Бушби — обладатель премии «Грэмми» за работу над альбомом «The Resistance» группы Muse.

Дебютный альбом группы «Куртки Кобейна» должен выйти в августе этого года, пока точная дата релиза не сообщается.