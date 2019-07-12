Музыкальный клип Бориса Гребенщикова на песню «Темная как ночь» признали лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино VIFF-2019 в Вене. Сценаристом работы выступил писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин. Исполнитель одной из главных ролей, Константин Хабенский, также получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.

Александр Цыпкин написал сценарий, адаптировав сюжет романа Льва Толстого Анна Каренина на современный лад. Получился целый короткометражный фильм — с диалогами, масштабными съемками и звездным составом. В короткометражном фильме-клипе приняли участие Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Константин Хабенский, Матвей Лыков, Артем Немов, Сергей Комаров, Михаил Горевой, Арсений Сидоров, Наталья Павлова. Режиссером выступила Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир».

«Как сказала режиссер Радда Новикова, получавшая приз, в кулуарах все ей только и говорили о том, что это наш русский радикальный ответ #MeToo, наш русский беспощадный феминизм. Если честно, я писал сценарий с целью провокации и не ожидал, что «Анна Каренина — убийца» получит такую поддержку. Вероятно, женщин мы достали основательно. Тем не менее, мы очень рады, что фильм понравился европейскому зрителю», — поделился в своем Instagram Цыпкин.

Движение #MeToo начало свое распространение в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивая осуждение сексуального насилия и домогательства. Считается, что именно в этом смысле данная фраза впервые была использована общественной активисткой Тараной Берк, а позднее была популяризована актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы поделиться своим печальным опытом.