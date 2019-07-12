Петербургские романтики, музыкальный коллектив Cats Park, презентовали новый полноформатный альбом Slow Diving. Пластинка стала второй в творчестве группы и насчитывает 10 композиций, в том числе The Pop Song, вдохновленных западной психоделикой 60-х и саундтреками французского кино. Послушайте прямо сейчас!

После выхода дебютного лонгплея A Taste of Heaven, группа отправилась в концертный тур по Европе, отметилась на разогреве у Lorde, Morcheeba, Metronomy, Lamb и Archive и сегодня презентовывает свой второй полноформатный альбом. Звучание вдохновлено западной психоделикой 60-70-х и саундтреками французского кинематографа новой волны.

Slow Diving представляет собой сборник из 10 композиций самых разных стилей — от дрим-попа и нео-психоделики до ретро и современного инди-попа. «Эта музыка хорошо для людей с творческим мышлением. Пластинка создает особое эмоциональное пространство, располагающее к исследованию внутреннего «я» и уединению от повседневности», — рассказали музыканты.

Напомним, 26 июня на сайте «Собака.ru» состоялась премьера сингла (и клипа на него!) The Pop Song группы Cats Park. Композиция вошла в свежий альбом коллектива — музыканты представили кардинальную смену образа, визуализировав ностальгию по эстраде 60-70-х годов в вальяжных танцах.