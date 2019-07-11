Авторы эскапистских гимнов на безупречном английском, сестры Анелия и Эмилия Автандиловы и их друг Слава Габриэльян, редко выступают у себя на родине в Петербурге. Этой весной группа побывала на американском фестивале SXSW, польском Enea Spring Break и британском The Great Escape. В преддверии своего осеннего европейского тура коллектив даст сольный концерт в родном Петербурге — приуроченный к выходу дебютного полноформатного альбома Autwik.

В 2017 году Анелия Автандилова сыграла сет и рассказала о группе в студии культового американского инди-радио KEXP — и после этого записи Chkbns буквально поселились на волнах зарубежных альтернативных станций. История похожа на сказку: путешествуя по США, Эмилия пришла к зданию любимой радиостанции в Сиэтле. На проходной она случайно встретила программного директора Кевина Коула и отдала ему на рецензию их EP. Теперь он зовет музыкантов одним из любимых бэндов с российской пропиской и гуляет с ребятами по Петербургу во время туристических визитов.

Презентация альбома Autwik состоится в петербургском клубе Лес Villa 26 июля. Подробности по ссылке.

Напомним, в марте 2018 года на сайте «Собака.ru» состоялась премьера сингла Animal петербургской группы Chkbns. Коллектив также презентовал видео на композицию, автором которого выступила фотограф Полина Вашингтон. Спустя год музыканты рассказали о том, что готовят релиз нового альбома, а на одну из песен сняли клип-прогулку по солнечному Манхеттену.