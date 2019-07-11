Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу лояльности для меломанов. Теперь музыкальные фанаты могут посещать закрытые встречи с любимыми исполнителями, бесплатно получать мерч (с автографами!), а также со скидками покупать билеты на концерты.

Программа лояльности запущена на базе музыкальной платформы BOOM. Уровень привилегий зависит от того, как давно пользователь оформил подписку. Например, у меломанов появится возможность посещать закрытые встречи с артистами, обзавестись бесплатным мерчом любимой группы или исполнителя с их личными автографами, а также покупать билеты на выступления со скидками.

Первая акция пройдет с 20 по 21 июля в рамках фестиваля VK Fest. Обладатели подписки на музыку «ВКонтакте» смогут бесплатно прокатиться на прогулочных катерах по акватории Финского залива. Попасть на водную прогулку можно в порядке живой очереди — для этого необходимо лишь показать подписку в мобильном приложении.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила музыкальный видеочарт «Шнур» — в нем популярные музыканты расскажут о 10 популярных треках месяца и своих любимых композициях в формате живого интервью. Также в скором времени на базе платформы появится сервис по продаже аудиокниг. Новый проект будет базироваться на платформе VK Apps, доступен на десткопах и мобильных устройствах, а в базе будет доступен практически весь «востребованный на рынке контент» — более 10 тысяч произведений.

Ранее социальная сеть также выпустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, и создала первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями. А ко Всемирному дню донора, который проходит 14 июня, «ВКонтакте» запустила сервис для поиска доноров крови и приложение, в котором пользователи смогут указать свою группу крови и поделиться информацией с друзьями.