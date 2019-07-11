О творчестве Бориса Гребенщикова:

Композиция «Город золотой» была моей первой колыбельной. Мама, когда укладывала меня, обязательно напевала ее. Так что «Аквариум» — это история длиною в жизнь. Ребенком я был зависим от магнитолы в автомобиле отца и множества компакт-дисков дома, а альбомы БГ занимали особое место в нашей семейной музыкальной библиотеке. В младших классах процесс исследования глубин творчества «Аквариума» происходил путем заслушивания дисков категории golden hits. В юношеском возрасте случились пластинка-саундтрек «Асса» и такой желанный творческий бунт в виде песни «25 к 10», а «Равноденствие» навеки стало самым знаковым альбомом. Музыка БГ в сердцах тысяч, и нет никаких сомнений в том, что долго этот поезд в огне будет катиться по рельсам наших душ.