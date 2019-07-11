Сайд-проект фронтмена «Увулы» Алексея Августовского Fleece Flower выпустил дебютный альбом «1999-2000»
Сайд-проект фронтмена петербургского коллектива «Увула» Алексея Августовского презентовал первый полноформатный альбом «1999-2000». Пластинка насчитывает восемь треков, в том числе «Незнакомый друг» и «Изгнанник» — с живым электронным саундом и меланхоличными текстами о переменах, внутренней борьбе и путешествиях в мир сновидений. Послушайте прямо сейчас!
Пластинка «1999-2000» стала первым полноформатным альбомом Fleece Flower — ранее в рамках сайд-проекта Августовского было выпущено два сингла «Незнакомый друг» и «Источник», которые также вошли в трек-лист свежего релиза. Музыканты показывают себя с другой стороны и создают танцевальные электронные композиции, продолжая оставаться меланхоличными — с текстами о внутренней борьбе с самим собой, переменах и путешествиях в мир сновидений, где «только сны мои — оплот блаженных тайн».
Что касается основного проекта Алексея Августовского, в апреле петербургская группа «Увула» презентовала третий студийный альбом «Нам остается лишь ждать». Пластинка также насчитывает восемь композиций — петербургская презентация состоялась 27 апреля на сцене «Лендока».
Алексей Августовский
О творчестве Бориса Гребенщикова:
Композиция «Город золотой» была моей первой колыбельной. Мама, когда укладывала меня, обязательно напевала ее. Так что «Аквариум» — это история длиною в жизнь. Ребенком я был зависим от магнитолы в автомобиле отца и множества компакт-дисков дома, а альбомы БГ занимали особое место в нашей семейной музыкальной библиотеке. В младших классах процесс исследования глубин творчества «Аквариума» происходил путем заслушивания дисков категории golden hits. В юношеском возрасте случились пластинка-саундтрек «Асса» и такой желанный творческий бунт в виде песни «25 к 10», а «Равноденствие» навеки стало самым знаковым альбомом. Музыка БГ в сердцах тысяч, и нет никаких сомнений в том, что долго этот поезд в огне будет катиться по рельсам наших душ.
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