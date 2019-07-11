Дирижер Теодор Курентзис в настоящий момент обсуждает планы о переезде в Петербург. Решение было принято после ухода с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который Курентзис занимал с 2010 года.

Теодор Курентзис официально покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета в августе — по словам собеседника, близкого к краевым властям, «до этого момента разговоры о каком-либо официальном трудоустройстве не имеют смысла». Однако уже сейчас ведутся разговоры о переезде дирижера в Петербург. По сведениям источников «Коммерсанта», представители Курентзиса уже провели переговоры с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым и договорились с ним о «мирном сосуществовании».

Редакция «Собака.ru» связалась с директором Курентзиса Алексеем Трифоновым. В настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев и выступит с официальным заявлением позже.

Алексей Трифонов Специально для «Собака.ru»: «В данный момент мы не комментируем информацию. Учитывая мягко говоря хамские публикации, которые сейчас появляются, мы не хотим участвовать в информационных войнах. Официальное заявление Теодора Курентзиса (к труппе Пермского театра оперы и балета, — прим. ред.) — это весь объем информации, которым мы располагаем. Позже будет собрана пресс-конференция, на которой мы все расскажем».

Однако по информации источников, оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27. Уже сейчас там репетируют три других оркестра — оркестр Михайловского театра, губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова.

По словам главы государственного академического симфонического оркестра Александра Титова, изменений в договоре с арендатором не было. Глава губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который также занимает помещение, заявил о «не долгосрочных отношениях». Генеральный директор Михайловского театра сказала, что договор между ними и Домом с июля продлен не будет.