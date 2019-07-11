Дима Билан презентовал клип на песню «Про белые розы». Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!) — в современном мире, где давно отгремели аналоговые синтезаторы, главную героиню всюду преследуют старые хиты. Не помог даже священник — потому что «ночь седая никак не отпускает». Посмотрите видео по сценарию главного по креативу на эстраде современной — Александра Гудкова.

По сюжету, действие клипа происходит в провинциальном городке, где местные власти решили снести дворец культуры «Металлург». Площадка пользовалась спросом в 90-е — на ее сцене выступали звезды пост-советской эстрады. Инициатор и автор проекта по сносу ДК Элина Петрушина активно пропагандирует «будущее без 90-х», однако неожиданно впадает в ностальгию — ей всюду мерещится Дима Билан (с легендарной прической!), поющий про «белые розы», «желтые тюльпаны» и «сибирские морозы».

Креативным продюсером и сценаристом видео вновь выступил комедиант Александр Гудков — ранее в тандеме с Биланом он создал клип на песню «Пьяная любовь», рассказывающий о типичной российской свадьбе с драками, выкупом невесты и развлекательными конкурсами.

Напомним, в мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике, пытается сесть в такси, загромождает собой пространство в вагоне метро, устраивается на работу мойщиком посуды и даже встречает свою Ким Кардашьян с очень большой попой. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе.