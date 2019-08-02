Backstage: как снимали клип «Ленинграда» на песню i_$uss

В июне музыкальная группировка «Ленинград» представила новый (провокационный!) клип на песню i_$uss. Мы солидарны с главной героиней — «прекрасен, как Иисус», поэтому расспросили режиссера Леонида Колосовского, художницу Александру Патока, исполнительницу главной роли, актрису Марию Стопник, продюсеров Виталия Денчука и Надю Пожарскую, а также художника по костюмам Соню Солтес о бутафорской крови, религиозных символах и вирусном танце от Сергея Шнурова.

Леонид Колосовский, режиссер: У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину — внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Образ главной героини не должен был походить ни на кого из религиозных персонажей — обычная симпатичная девушка-хипстер, которая живет очень свободной жизнью. В силу своей юности она желает познать много нового, что в итоге приводит ее к трагическим обстоятельствам. Четкого примера, как героиня должна выглядеть, у нас не было, только задача — показать чистое, девственное, свежее. И мы нашли ее, словно с картин Боттичелли. Кстати, вирусный танец, который исполняет главная героиня, придумал Сергей Шнуров. Он позвонил мне еще до разработки сценария и сказал, что должны быть именно эти движения. Они оказались очень забавными, грешно было не вставить в этот клип.

Мария Стропник, актриса: На площадке отключался инстинкт самосохранения. Пока я бежала с прикрепленной перед собой камерой, с которой и ходить тяжело, сильно ударилась локтем о холодильник. Не сказать, что я расстроилась, наоборот заверила себя: «Значит, хорошо отработала, раз ничего не почувствовала!». Еще одна экстремальная ситуация сложилась с грузовиком, который должен был ехать прямо на меня. Приезжаем на площадку, а каскадер сообщает: «Видите вон тот грузовик? Так вот, у него не работают тормоза. Но вы не переживайте, все будет хорошо!». Только после окончания съемок сцены мы узнали, что это у него шутки такие. Но в тот момент у всех на площадке появилось неприятное ощущение внизу живота. Кстати, через два часа после завершения у меня был один из самых важных экзаменов. Вся группа думала, что завалю, но я получила оценку гораздо выше, чем кто-либо предполагал. Думаю, это заслуга адреналина.

Александра Патока, художник: Леня Колосовский — невероятный профессионал, поэтому задача была понятна еще с первого тритмента. Но больше всего я впечатлилась, когда он принес десятки листов в раскадровками, где посекундно разложил все визуальные образы. Один из них — бутафорский столб. Мы засыпали с мыслями о нем, просыпались с ними же, ходила по трассам и фотографировала, щупала и измеряла их. У нас даже появилась сравнительная таблица столбов! В рамках данного проекта мы с командой создали достаточно много механизмов — одним из них стал аппарат для блевания блестками. Беременность и роды главной героини снимались одним кадром и всю ночь: все должно было надуваться, течь и сдуваться по четкому таймингу. Кстати, репетицию отхождения вод я проводила на себе. И это полный сюрреализм: вечереет, промзона, мы с арт-директором снимаем видео, как я под юбкой лопаю презервативы с водой, и хохочем.

Виталий Демчук, исполнительный продюсер: Если показать один день из нашей работы человеку другой сферы деятельности и рассказать, на что мы тратим время, деньги и какие обязанности на себя берем, он сделает вывод, что мы все — ненормальные. Стоят, к примеру, 50 человек на улице и в течение полутора часов запускают в воздух голубей — ради секундного кадра. Мы слегка задержались по графику и выпускать птиц пришлось вечером. Я, как и в прошлый раз, подбрасываю коробку, а одна из птиц падает на землю. Оказалось, в этом время они уже спят. Надо уточнить, что ни один голубь не пострадал — они бодрствовали под прицелами камер, после чего уселись на парапеты, передохнули и полетели домой. Была еще история с актерами, которые играли бомжей. После того, как ребятам нанесли очень правдоподобный грим, они решили перекусить на кейтеринге, как и все актеры. Спустя пару минут ко мне подбегает перепуганная работница со словами: «Виталик, тут пришли бомжи и просят еды, помоги их выпроводить!». Пришлось ее успокоить и сказать, что никакие это вовсе не бомжи, а наши актеры.

Надя Пожарская, линейный продюсер: Мы долго не могли утвердить сценарий, так как постоянно получали правки от юристов. Режиссеру приходилось ювелирно балансировать между требованиями закона и художественными решениями. Зато потом моментально запустились — самые красивые девушки Киева «рожали» у нас на пробах, от кастинг-директора приходили сообщения «В почте еще два Иисуса, три бомжа», от арт-директора — «Зацените тест, как у меня отходят воды» или «Варианты блевотины», где реквизиторы перебирали все виды и размеры бусин, блесток и пайеток. Если серьезно, то нам удалось собрать команду профессионалов. Несмотря на то, что физически этот проект был не из легких, большинство этим клипом действительно «горели» и, конечно, получили большое удовольствие.