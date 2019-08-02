Backstage: как снимали клип «Ленинграда» на песню i_$uss
В июне музыкальная группировка «Ленинград» представила новый (провокационный!) клип на песню i_$uss. Мы солидарны с главной героиней — «прекрасен, как Иисус», поэтому расспросили режиссера Леонида Колосовского, художницу Александру Патока, исполнительницу главной роли, актрису Марию Стопник, продюсеров Виталия Денчука и Надю Пожарскую, а также художника по костюмам Соню Солтес о бутафорской крови, религиозных символах и вирусном танце от Сергея Шнурова.
Леонид Колосовский, режиссер:
У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину — внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги.
Образ главной героини не должен был походить ни на кого из религиозных персонажей — обычная симпатичная девушка-хипстер, которая живет очень свободной жизнью. В силу своей юности она желает познать много нового, что в итоге приводит ее к трагическим обстоятельствам. Четкого примера, как героиня должна выглядеть, у нас не было, только задача — показать чистое, девственное, свежее. И мы нашли ее, словно с картин Боттичелли.
Кстати, вирусный танец, который исполняет главная героиня, придумал Сергей Шнуров. Он позвонил мне еще до разработки сценария и сказал, что должны быть именно эти движения. Они оказались очень забавными, грешно было не вставить в этот клип.
Мария Стропник, актриса:
На площадке отключался инстинкт самосохранения. Пока я бежала с прикрепленной перед собой камерой, с которой и ходить тяжело, сильно ударилась локтем о холодильник. Не сказать, что я расстроилась, наоборот заверила себя: «Значит, хорошо отработала, раз ничего не почувствовала!».
Еще одна экстремальная ситуация сложилась с грузовиком, который должен был ехать прямо на меня. Приезжаем на площадку, а каскадер сообщает: «Видите вон тот грузовик? Так вот, у него не работают тормоза. Но вы не переживайте, все будет хорошо!». Только после окончания съемок сцены мы узнали, что это у него шутки такие. Но в тот момент у всех на площадке появилось неприятное ощущение внизу живота.
Кстати, через два часа после завершения у меня был один из самых важных экзаменов. Вся группа думала, что завалю, но я получила оценку гораздо выше, чем кто-либо предполагал. Думаю, это заслуга адреналина.
Александра Патока, художник:
Леня Колосовский — невероятный профессионал, поэтому задача была понятна еще с первого тритмента. Но больше всего я впечатлилась, когда он принес десятки листов в раскадровками, где посекундно разложил все визуальные образы. Один из них — бутафорский столб. Мы засыпали с мыслями о нем, просыпались с ними же, ходила по трассам и фотографировала, щупала и измеряла их. У нас даже появилась сравнительная таблица столбов!
В рамках данного проекта мы с командой создали достаточно много механизмов — одним из них стал аппарат для блевания блестками. Беременность и роды главной героини снимались одним кадром и всю ночь: все должно было надуваться, течь и сдуваться по четкому таймингу. Кстати, репетицию отхождения вод я проводила на себе. И это полный сюрреализм: вечереет, промзона, мы с арт-директором снимаем видео, как я под юбкой лопаю презервативы с водой, и хохочем.
Виталий Демчук, исполнительный продюсер:
Если показать один день из нашей работы человеку другой сферы деятельности и рассказать, на что мы тратим время, деньги и какие обязанности на себя берем, он сделает вывод, что мы все — ненормальные. Стоят, к примеру, 50 человек на улице и в течение полутора часов запускают в воздух голубей — ради секундного кадра. Мы слегка задержались по графику и выпускать птиц пришлось вечером. Я, как и в прошлый раз, подбрасываю коробку, а одна из птиц падает на землю. Оказалось, в этом время они уже спят. Надо уточнить, что ни один голубь не пострадал — они бодрствовали под прицелами камер, после чего уселись на парапеты, передохнули и полетели домой.
Была еще история с актерами, которые играли бомжей. После того, как ребятам нанесли очень правдоподобный грим, они решили перекусить на кейтеринге, как и все актеры. Спустя пару минут ко мне подбегает перепуганная работница со словами: «Виталик, тут пришли бомжи и просят еды, помоги их выпроводить!». Пришлось ее успокоить и сказать, что никакие это вовсе не бомжи, а наши актеры.
Надя Пожарская, линейный продюсер:
Мы долго не могли утвердить сценарий, так как постоянно получали правки от юристов. Режиссеру приходилось ювелирно балансировать между требованиями закона и художественными решениями. Зато потом моментально запустились — самые красивые девушки Киева «рожали» у нас на пробах, от кастинг-директора приходили сообщения «В почте еще два Иисуса, три бомжа», от арт-директора — «Зацените тест, как у меня отходят воды» или «Варианты блевотины», где реквизиторы перебирали все виды и размеры бусин, блесток и пайеток. Если серьезно, то нам удалось собрать команду профессионалов. Несмотря на то, что физически этот проект был не из легких, большинство этим клипом действительно «горели» и, конечно, получили большое удовольствие.
Соня Солтес, художник по костюмам:
Помню, как на первой встрече режиссер Леня Колосовский сказал: «Мы имеем дело с очень тонкой материей. Шаг вправо, шаг влево — и можем оказаться за решеткой». Шутки шутками, но всей команде пришлось стать канатоходцами, чтобы воплотить идею клипа, не задев чувства верующих. Мы играли с очень понятными символами — Иисус был не босым, а во въетнамках, вместо белого туники носил пижамный костюм. Единственное, что осталось неизменным — внешние данные и прическа. Стилистическим решением для главной героини стала леопардовая юбка, как символ распущенности и грешности.
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