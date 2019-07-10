Видео: BrainStorm играет на Невском проспекте

Группа BrainStorm в пятницу, 12 июля, даст концерт на крыше – в пространстве Roof Place с видом на залив. Перед опенэйром редакция «Собака.ru» попросила латвийских музыкантов поучаствовать в эксперименте: притвориться уличными музыкантами и сыграть в центре Петербурга – на углу Большой Конюшенной и Невского проспекта. Вот что из этого получилось.