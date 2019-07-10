Видео: BrainStorm играет на Невском проспекте
Группа BrainStorm в пятницу, 12 июля, даст концерт на крыше – в пространстве Roof Place с видом на залив. Перед опенэйром редакция «Собака.ru» попросила латвийских музыкантов поучаствовать в эксперименте: притвориться уличными музыкантами и сыграть в центре Петербурга – на углу Большой Конюшенной и Невского проспекта. Вот что из этого получилось.
Выступление бэнда пройдет в необычном формате. На сцене к ним присоединятся группы «Каста» и «Моя Мишель», а также Игорь Журавлев из «Альянса», Паша Артемьев и Найк Борзов.
Концерт группы BrainStorm 12 июля в пространстве Roof Place (Кожевенная линия, 30). Билеты и подробности здесь.
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