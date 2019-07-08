Американская группа The Neighbourhood выступит зимой в Петербурге

Американская инди-группа The Neighbourhood вернется в Россию зимой 2020 года и даст свой концерт в Москве и Петербурге — об этом в соцсетях сообщили организаторы.

Петербургский концерт пройдет 8 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный». В Москве The Neighbourhood выступят чуть раньше - 7 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». С 10 июля с 12.00 до 11 июля 22.00 будет открыта предпродажа билетов.

Основной старт продаж — в 12.00 12 июля.