RSAC и певица Ella презентовали клип на песню NBA

Фронтмен музыкального проекта RSAC Феликс Бондарев и певица Ella презентовали клип на песню NBA. Трек вошел в совместный альбом исполнителей «Фелла» и уже успел стать лидером чартов. Посмотрите долгожданную премьеру прямо сейчас!

В видеоролике на композицию музыканты едут на крыше черной BMW вдоль побережья и стоят на дороге посреди леса, пока вокруг них дрифтует машина, из-под колес которой вырываются серебристые блестки. Ранее Феликс Бондарев представил DIY клип на сингл-версию песни NBA, которая была выпущена на альбоме «Голые факты». В ролике Феликс в слоу-мо пытается выполнить трюк на скейтборде, но падает с него.

Совместный альбом проекта RSAC и певицы Ella «Фелла» музыканты выпустили 14 июня. На лонгплее восемь треков, в числе которых уже ставшие хитами композиции NBA и «Поезда» — ранее они были выпущены на альбомах «Аргументы» и «Голые факты». Релиз изменил привычное звучание проекта Феликса Бондарева на более мелодичное — во много благодаря певице Ella, которая из приглашенного участника стала полноправным исполнителем.

Напомним, в марте прошлого года музыкант Феликс Бондарев презеновал на сайте «Собака.ru» альбом «Голые факты» своей группы RSAC. Помимо перекрестного трека с Шурой Кузнецовой «Заткнись и держи меня за руку» (песня также вошла в ее альбом «1000 птиц»), в пластинке – еще 10 композиций, в том числе коллаборации с фронтменом группы «Нервы» Женей Мильковским, бэндами «Свидание» и «найтивыход», а также певицей Ella.