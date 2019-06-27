Том Йорк презентовал третий сольный альбом Anima

Британский музыкант, фронтмен и основатель группы Radiohead презентовал свой третий сольный альбом. Пластинка получила название Anima и насчитывает 9 композиций, созданных вместе с продюсером и звукорежиссером Найджелом Годричем — он уже работал над лонгплеями The Eraser и Tomorrow’s Modern Boxes.

19 июля в продажу поступит CD-версия альбома, запись на виниле, а также книга с текстами и «странными рисунками» авторства художников Стэнли Донвудом и Dr. Tchock — работы последнего сам Йорк нередко приписывает себе. Кроме того, стриминговый сервис Netflix презентовал короткометражный фильм режиссера Пота Томаса Андерсена, который был снят специально для премьеры пластинки.

Жители Лондона, Далласа и Милана за неделю до официального релиза альбом Anima заметили на улицах своих городов рекламные баннеры некого стартапа Anima Technologies со слоганом «У вас проблемы с тем, как вспомнить свои сны?» и номером телефона. Позвонив по нему, можно было услышать композицию Not the News, ставшую шестой записью на альбоме Йорка.

Дебютный сольный альбом Тома Йорка, The Eraser, вышел в 2006 году. Лонгплей был спродюсирован Найджелом Годричем и включал в себя электронную музыку, сочинённую Йорком в 2004 году во время творческой паузы Radiohead, а также между репетициями группы в 2005 году.

В сентябре 2014 года выходит второй студийный альбом Йорка — Tomorrow’s Modern Boxes. Работа над пластинкой также проходит в содружестве с Годричем, а ее жанровая стилистика глубже уходит в электронику — слова Йорк кладет на фортепианную мелодию, миксуя ее с электронными ритмами и текстурами.

Напомним, ранее Radiohead опубликовали 18 часов неизданных материалов. Среди них есть и уникальные записи времен лонгплея OK Computer — издававшиеся на кассетах и не подвергавшиеся переизданиям. Сейчас медиатека находится в открытом доступе на сервисе Bandcamp, приобрести которую можно за символичные 18 долларов.