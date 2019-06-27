Biting Elbows показали два новых клипа на песни Heartache и Control — с Александром Палем, Евгением Куликом и Кириллом Нагиевым

Песни, на которые были сняты ролики, стали двумя частями единой истории. Композиция Heartache стала «прологом» к продолжению, показанному в Control. Треки абсолютно разные как по звучанию, так и по настроению — простая и нежная история о безответной любви перетекает в настоящий научно-фантастический блокбастер.

Главные роли в новых работах Biting Elbows от режиссера Ильи Найшуллера исполнили актер Александр Паль, воплотивший на экране безответно влюбленного героя, Евгений Кулик, Кирилл Нагиев, шоумен и с недавних пор музыкант Сергей Мезенцев, а также Лиза Адаменко. Оператором выступил Андрей Краузов.

«Это история про безответную любовь, которая оборачивается адом после вторжения на Землю инопланетных сил. Пришельцы вселяются в человеческие тела и используют их как одноразовые сосуды для веселья. При съемках было уничтожено три машины и еще две сильно пострадали», — поделился Илья Найшуллер.

По словам режиссера и фронтмена коллектива, новая работа стала попыткой переосмыслить процесс «прожигания» жизни. «Как бы банально это ни прозвучало, для меня это аллегория на то, как многие люди на выходных выжигают себя, не думая ни о каких последствиях. Я наблюдал за своими друзьями, которые оголтело отрываются — как в последний раз. Было ощущение, что они себя так ведут, потому что у них есть еще куча таких тел в запасе, а в реальности другого тела у них не будет», — добавил он.

Группа Biting Elbows была создана в 2008 году режиссером Ильей Найшуллером, известным работой по фильмам «Хардкор» клипам музыкальной группировки «Ленинград», и Ильей Кондратьевым. Позднее к ним присоединились гитарист Гарик Булденков и барабанщик Алексей Замараев. Коллектив выступал на разогреве Placebo и Guns N'Roses, открывал масштабные фестивали, а их клипы собрали в общей сложности более 50 миллионов просмотров.