Группа «Лауд»: «Мы очень любим Москву, но что там делать каждый день?»

Виталий Александров, Рамиль Абдеев и Сергей Куликов — сверхновые звезды российской электроники. В 2018 году они выпустили громкий альбом «Танец Голос Звук 3», стали гостями множества фестивалей, осенью провели первый большой тур, а весной собрали сольники в Петербурге и Москве. Если вы не видели, как на концертах скачут до потолка, вам к «Лауд»!

На Виталии: поло Eleventy Uomo, брюки Berwich (все — ДЛТ). На Сергее: джемпер и лоферы Dries Van Noten, брюки Burberry (все — ДЛТ). На Рамиле: тренч Acne Studios, рубашка Burberry, джемпер Cruciani, ремень Givenchy, брюки Drykorn, лоферы Dior Homme (все — ДЛТ)

Вы выглядите немного как бойз-бенд, ваша музыка несет в себе винтажное тепло, а гости в ваших треках звучат жизнеутверждающе и позитивно — это идет вразрез с тональностью основной музыки в 2019 году, где все немного «поехавшее» и коренится в трэпе. В чем секрет? Сергей: Музыка — это отражение нас. Рамиль: Наш изначальный бэкграунд — более веселая, солнечная музыка. С самого начала мы хотели нести что-то позитивное, а не хмурое. Сергей: Мы росли во времена кассет и клипов, когда нужно было музыку покупать, а не подписываться. Настроение было более размеренное, и не всем управляли двухминутные «бэнгеры». Мы все пришли в группу с разными вкусами, и над нами вообще не довлеет какой-то один стиль.

Виталий: Да, еще тут многое зависит от образа жизни. Если оглядеться, то можно заметить, что многие чуваки в музыке, которые на данном этапе имеют некую популярность и деньги, живут по-другому. Грубо говоря, они сливают бабки на наркоту и телок и тусуются очень жестоким образом — своего рода серотониновая яма без начала и конца. Рамиль: И если послушать их текста — они об этом и говорят, ничего не скрывая. Виталий: А у нас другая жизнь. Живем все вместе в этой огромной квартире и тут же пишем музыку и катаемся на скейтбордах. Или выходим на нашу крышу у себя, на Фурштатской, пьем лимонад и загораем. Понятие «группа» в новейшей электронной музыке довольно редкое. Обычный для электроники персонаж — музыкант-одиночка и его ноутбук или музей синтезаторов. Каких принципов вы придерживаетесь в работе? Виталий: Да, для трех взрослых ребят находиться так долго рядом — это прямо суперкруто. Думаю, что в основе нашего союза лежит взаимопонимание. На маленькие ссоры можно махнуть рукой, если они не переходят грань, которая называется уважением. Если шагнуть за эту черту — назад дороги нет, а у нас принципы, мы за черту и не выходим. Главная наша задача — сделать так, чтобы все в треке нравилось нам всем троим. Рамиль: И музыка — не просто наше увлечение. Это то, чем мы живем и занимаемся уже много лет.

Сергей: Но не все, что мы делаем, становится треками «Лауд». Мы с Виталиком выпускаем техно, электро, брейкбит, а Рамиль — такое более прифанкованное, грувовое в своем проекте Goddeem. Виталий: Наши сайд-проекты идут своим чередом. Мы все приносим демки, показываем друг другу. Все это копится, мы решаем, что на какой релиз пойдет. Рамиль: Не хочется, чтобы материал пропадал. Весной вы собрали по тысяче зрителей в Москве и Петербурге на своих сольных концертах. Когда вы вышли на сцену в RED Club в Москве и увидели лично вашу публику, что испытали? Виталий: Единственное, что я смог сказать: «Пипец, как вас много!»

А какой самый запоминающийся концерт вы сыграли на данный момент? Рамиль: Самое потрясающее место и мероприятие, которое мне запомнилось, — это Quiksilver New Star Camp на Красной Поляне в апреле этого года. Сергей: Да, мне тоже! Там было очень круто. Это огромный сноубордический фестиваль, куда приехали ребята со всей Европы. Невероятная атмосфера, хорошее получилось выступление, ну и потом мы там отдыхали, катались, купались в бассейне, потом попали на концерт Гостфейс Киллы. Рамиль: Я даже умудрился утопить телефон в том бассейне. «Парни из Уфы» — не только название одного из ваших первых хитовых треков, но и своего рода название тусовки, в основном в рэпе, которая заявила о себе в последние пару лет. Как Уфа стала поставщиком современных музыкантов? Сергей: В городе была очень назапаренная атмосфера между музыкантами, все поддерживали друг друга. Рамиль: В Уфе есть коалиция старшего поколения, которые играют давно в клубах, занимаются брейк-дансом. Они передали эту традицию тем, кто помоложе. Через моего старшего брата, который брал меня с собой и с которым я в четырнадцать встал за вертушки, я познакомился со всеми ними. Уфе присуща дружелюбность: все тусуются, помогают, и из-за этого коннекта все и развивается.

Виталий: Тема довольно интересная. Это продолжается уже и в других городах. Например, i61 — у нас куча общих друзей, но мы лично никогда не соприкасались в Уфе, но, когда встретились уже в Питере на тусовке Dopeclvb и через «Здорово, братан!» начали говорить, — как будто мы всю жизнь общались. Рамиль: Да и с Jeembo была та же история. Сергей: И с (Boulevard. — Прим. ред.) Depo! Мы никогда не общались живьем, просто переписывались. И в уфимской тусовке сейчас, получается, не нужно ничего объяснять: просто пишешь по делу. Мы — музыку делаем, он читает рэп. Это продуктивно. Рамиль: Так и растет вся музыка сейчас, и это круто, когда по дружбе получаются классные вещи. Вот познакомились с группой «Пасош», они только что играли в Петербурге. Виталий: Петар написал: «Парни, привет! Хочу вас пригласить, приходите на концерт». Так мы и сделали. И после «Космонавта» всю ночь гуляли по Питеру, пили, посидели на крыше. Клево, будем дружить.

Огромные корпорации сейчас охотятся за фрешменами и подписывают их, потому что стриминг музыки наконец приносит деньги. Интересовались ли вами взрослые дяди с лейблов? И интересно ли вам это? Виталий: Нам приходили и продолжают приходить предложения от всех крупных лейблов современного рынка, но мы стараемся быть очень избирательными — слава богу, у нас есть люди, которые работают с большими артистами и дают нам советы. Интересно, безусловно, но сейчас нужно хорошо все взвесить и выбрать того, с кем будет комфортно работать и на долгую перспективу. Бегать и прыгать по лейблам не в наших интересах. Вы уже несколько лет живете в Петербурге. За что выбрали его? Сергей: Это красивый город, и нет никакой суеты, как в Москве. Рамиль: Мы очень любим Москву, но что там делать каждый день? Мы отказываемся от концертов там, как и в Петербурге, чтобы не надоедать, чтобы «Лауд» не приедался. Виталий: В Петербурге мы нашли покой, душу и наш хоумплейс, это «Грибоедов». Рамиль: Да-а-а, это наша база. Сергей: Мы там рэпаем и приходим как к себе домой. И там же иногда играем без всякого анонса.

Чем вы заняты сейчас? Рамиль: Сейчас идет наработка материала, это занимает время. Сергей: Уже точно готовы два новых трека, и один из них мы исполняли на наших сольных концертах. Виталий: Он называется Easy Fresh, и он про Никиту, нашего менеджера и как раз директора «Грибоедова». Песня во главе с постиронией. Вы все еще очень молодые ребята и уехали далеко от дома. Мне всегда было интересно, как родители молодых знаменитостей реагируют на их соцсети. Сергей: Моя мама отслеживает каждый пост, знает, где сколько лайков и кто и как нас прокомментировал. И часто спрашивает об этом: «Ты видел, что тебе там написали?» Виталий: Моя мама следит через сторис, пьем ли мы, тусуемся ли, живы ли: «Виталик, слезь с крыши!» Или на какой-то фотке я стою лицом в полутени, она такая: «Виталик, ты что, зуб потерял? Ну-ка сделай фото себя прямо сейчас!»

Доходный дом Макаровой Адмиралтейская наб., 6 Здание было перестроено в 1911 году для размещения в нем конторы страхового акционерного общества «Русский Ллойд». Здесь же располагалось посольство Сиама, жили адмирал Константин Посьет и архитектор Мариан Перетяткович.

