OQJAV, «Торба-на-Круче» и Лера Яскевич выступят на Дне молодежи в Петербурге

29 июня в Московском районе пройдет фестиваль в честь Дня молодежи. Хедлайнерами вечера станут инди-поп музыканты OQJAV, легенды петербургской сцены группа «Торба-на-Круче» и исполнительница из Минска Лера Яскевич.

Фестиваль приурочен не только ко Дню молодежи, который отмечается в России 27 июня, но и станет мероприятием в рамках празднования 100-летия Московскоо района Петербурга. Посетители смогут принять участие в спортивных мастер-классах, заявить о себе в танцевальных баттлах, поиграть в настольные игры и стать слушателем различных лекций на молодежные темы.

На музыкальной сцене выступят инди-поп трио OQJAV, заявившие о себе такими композициями, как «Не парень», «Взрослые» и «Санкт-Петербург», неоднократные участники фестиваля «Нашествие», петербуржцы «Торба-на-Круче», а также юная исполнительница из Минска Лера Яскевич — со своим дебютным альбомом «Привязанность», который девушка презентовала в этом году. А еще множество петербургских коллективов!

Фестиваль «День молодежи» пройдет 29 июня на территории ТЦ «Электра». Вход свободный.

Напомним, на этих выходных в Social Club пройдет вечеринка-посвящение 1980-м. Песни, запрещенные за пропаганду «чуждых советскому обществу идеалов и настроений», споют молодые музыканты, поэты и актеры. Среди участников — OQJAV, Super Collection Orchestra, «Не’мой фронт», Nina Karlsson и другие.