Премьера на «Собака.ru»: сингл The Pop Song группы Cats Park

Премьера на «Собака.ru»: петербургские романтики, музыкальный коллектив Cats Park, презентовали новый сингл The Pop Song и клип на него. Композиция войдет в грядущий альбом группы, релиз которого намечен на 11 июля. Кардинальная смена образа, ностальгия по эстраде 60-70-х годов и вальяжные танцы на дискотеке!

По словам идеолога группы Алексея Андреева, идея для песни The Pop Song пришла уже после того, когда альбом был готов и находится на стадии сведения. Композиция была записана на студии «в срочном порядке». «Идея этой песни пришла, когда был готов альбом, во время сведения. Прямо на студии мы с Юлей (вокалистка Cats Park, — прим. ред.) ее доделали: в срочном порядке записали клавиши, барабаны. Нам хотелось создать ощущение легкости и простоты, чтобы песню поняли многие», — рассказывает «Собака.ru» Андреев.

Клип на песню The Pop Song стал своеобразной «машиной времени», которая относит в эпоху телепередач 60-70-х годов — ностальгия по ушедшему времени со свойственным только ему танцплощадкам и уникальным духом времени. «Ностальгия бывает приятной и доброй — именно это доказывает видеоклип. Вам захочется показать его близким и поделиться настроением вальяжной дискотеки, объединяющей поколения. Главная идея клипа очевидна — завести машину времени и перенести зрителя в европейские телепередачи 60-х и 70-х годов», — добавляет музыкант.

Ностальгия по прошлому — неисчерпаемая тема для творчества. Напомним, 18 мая американский рэпер, продюсер, клипмейкер и актер Tyler, The Creator презентовал новое видео на песню Earfquake. Ролик стилизован под телешоу из 60-х, а музыкальная составляющая отсылает ко временам соула — блестки, раритетные видеокамеры и умопомрачительный костюм цвета морской волны!