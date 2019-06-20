СБПЧ презентовали новый сингл «Злой» (и ремикс от Mujuice!)

Музыкальный коллектив «Самое большое простое число» презентовал новый сингл «Злой» и ремикс на него от электронного композитора Mujuice. Трек войдет в грядущий альбом, выход которого состоится уже этим летом. «Будь правдив и чист»!

Композиция «Злой» — манифест безбашенной любви, от которой теряешь голову и перестаешь видеть недостатки. Строчка «Выжечь на сердце железом раскаленным четыре горячих слова: хочу быть всегда влюбленным!» повторяется в песне, как мантра, а в тандеме с сравнением лирического героя со «змеей, крокодилом, носорогом и китобоем» напутствует — в любви нет места для предательства и вонзенного в спину ножа.