СБПЧ презентовали новый сингл «Злой» (и ремикс от Mujuice!)
Музыкальный коллектив «Самое большое простое число» презентовал новый сингл «Злой» и ремикс на него от электронного композитора Mujuice. Трек войдет в грядущий альбом, выход которого состоится уже этим летом. «Будь правдив и чист»!
Композиция «Злой» — манифест безбашенной любви, от которой теряешь голову и перестаешь видеть недостатки. Строчка «Выжечь на сердце железом раскаленным четыре горячих слова: хочу быть всегда влюбленным!» повторяется в песне, как мантра, а в тандеме с сравнением лирического героя со «змеей, крокодилом, носорогом и китобоем» напутствует — в любви нет места для предательства и вонзенного в спину ножа.
Одновременно с премьерой нового сингла СБПЧ показали на него клип. По сюжету, солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств — и все это показано в рамках театрализованной постановки на сцене. Режиссером клипа, снятого на пленку, выступила Таня Муиньо, главные роли также исполнили актриса Роза Хайруллина и танцор Анатолий Сачивко.
Напомним, в прошлом году группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились». «Пластинка — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет свое», — рассказали «Собака.ru» музыканты.
Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли, а также 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома. Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет – все, как мы мечтали.
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