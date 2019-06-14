Лидер Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России

Основатель и лидер музыкальных групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», петербуржец и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом страны. Соответствующий приказ был подписан 13 июня президентом России Владимиром Путиным.

Для Бутусова звание «заслуженного» — не первая награда федерального масштаба. В 2011 году лидер Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени за развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Nautilus Pompilius — советская и российская рок-группа, ставшая одной из самых известных во второй половине 1980-х годов. Она была основана в 1982 году тогда еще студентами свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила свое существование.

Напомним, в 2017 году Вячеслав Бутусов выпустил новый альбом под маркой группы Nautilus Pompilius, которая распалась еще 20 лет назад. Пластинка получила название «Гудбай, Америка!» и посвящена 35-летию группы. В окончательный треклист вошли 13 классических песен коллектива в «современном прочтении». Немногим ранее музыкант заявил о распаде группы «Ю-Питер». «Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда», — сообщил музыкант. А в феврале 2018 года стало известно, что Вячеслав Бутусов и Женя Любич снимутся в продолжении «Место встречи изменить нельзя».