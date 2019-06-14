Сегодня стали известны лауреаты фестиваля короткого метра Moscow Shorts. Клип Бориса Гребенщикова на песню «Темная как ночь» стал лучшим музыкальным видео. Сценаристом работы выступил писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин.

Александр Цыпкин написал сценарий, адаптировав сюжет романа Льва Толстого Анна Каренина, на современный лад. Получился целый короткометражный фильм «Анна Каренина’19. Темная как ночь» с диалогами, масштабными съемками и звездным составом. В короткометражном фильме-клипе приняли участие Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Константин Хабенский, Матвей Лыков, Артем Немов, Сергей Комаров, Михаил Горевой, Арсений Сидоров, Наталья Павлова. Режиссером выступила Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир».

Moscow Shorts — ежемесячный международный конкурс короткого метра с показами и ежегодной церемонией вручения наград. Статуэтки вручаются в шести номинациях — игровое кино, анимация, музыкальное видео, документальное, экспериментальное и студенческое кино. Кроме того на фестивале награждают лучшего режиссера, сценариста, актера, актрису и оператора.