Radiohead опубликовали 18 часов неизданных записей — они были украдены хакерами с компьютера Тома Йорка

Radiohead опубликовали 18 часов неизданных материалов. Среди них есть и уникальные записи времен лонгплея OK Computer — издававшиеся на кассетах и не подвергавшиеся переизданиям. Сейчас медиатека находится в открытом доступе на сервисе Bandcamp, приобрести которую можно за символичные 18 долларов.

Об инциденте сообщил соло-гитарист Radiohead Джонни Гринвуд. Решение опубликовать материалы было принято коллективом после того, как хакеры взломали компьютер фронтмена Radiohead Тома Йорка и выкрали записи, хранившиеся на нем. Злоумышленники начали требовать от участников группы 150 тысяч долларов, угрожая «слить» материалы в Сеть в случае, если деньги не будут переданы.

«Записи никогда не предназначались для публичного использования (хотя некоторые из них участвовали в кассетном переиздании OK Computer), так что это материалы интересны только косвенно. И они очень, очень длинные. Не для скачивания с телефона. Дождливо, не правда ли?», — добавил Гринвуд.