Radiohead опубликовали 18 часов неизданных записей — они были украдены хакерами с компьютера Тома Йорка
Radiohead опубликовали 18 часов неизданных материалов. Среди них есть и уникальные записи времен лонгплея OK Computer — издававшиеся на кассетах и не подвергавшиеся переизданиям. Сейчас медиатека находится в открытом доступе на сервисе Bandcamp, приобрести которую можно за символичные 18 долларов.
Об инциденте сообщил соло-гитарист Radiohead Джонни Гринвуд. Решение опубликовать материалы было принято коллективом после того, как хакеры взломали компьютер фронтмена Radiohead Тома Йорка и выкрали записи, хранившиеся на нем. Злоумышленники начали требовать от участников группы 150 тысяч долларов, угрожая «слить» материалы в Сеть в случае, если деньги не будут переданы.
«Записи никогда не предназначались для публичного использования (хотя некоторые из них участвовали в кассетном переиздании OK Computer), так что это материалы интересны только косвенно. И они очень, очень длинные. Не для скачивания с телефона. Дождливо, не правда ли?», — добавил Гринвуд.
В 2007 году участники коллектива уже предпринимали подобное решение — 10 октября они выложили на трекеры альбом In Rainbows и установили на его скачивание свободную цену. Поступок был воспринят критиками как «революция в музыкальной индустрии» — Том Йорк назвал доходы с продаж превзошедшими все предыдущие релизы. По информации различных источников, в среднем за скачивание платили от 2,9 до 4 фунтов.
Официальный релиз альбома Radiohead OK Computer состоялся 16 июня 1997 года — пластинка считается первой коммерчески успешной работой коллектива. Лонгплей признан лучшим альбомом и награжден Гремми, а также содержит в себе наиболее популярные композиции группы — Karma Police, No Surprises, Paranoid Android.
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