Подборка: как прошли на Дворцовой площади концерты Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром
В дни Петербургского международного экономического форума, 6-8 июня на Дворцовой площади прошли два общедоступных концерта: Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Выступления объединяются в фестиваль «От классики до рока».
Пользователи соцсетей показали, как прошли мероприятия.
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Санкт-Петербург провожал меня этой песней! Я уходила с Дворцовой площади и плакала... Я безмерно люблю группу Би-2, мне кажется, это самая атмосферная группа!!! И мое короткое путешествие завершилось на этой самой невероятно-волшебной ноте! За эти 2 неполных дня мы успели столько, сколько многие не успевают за неделю, мы получили море эмоций! До этого момента я не разделяла всеобщую любовь к этому городу, но теперь и я прониклась этой волшебной атмосферой! @moreidey92 спасибо за эту душевную поездку, кровать и памперс я буду вспоминать еще очеееень долго до боли в диафрагме😂😂😂😂😂😂😂 #санктпетербург #санкт_петербург #2019 #питер #би2 #би2ссимфоническиморкестром #дворцоваяплощадь #sanktpeterburg #saintpetersburg
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Оставлю это здесь, для тех, кто не был вчера на концерте БИ-2 с симфоническим оркестром 🎤 #би2 #питер #спб #санктпетербург #правильноепитание #яхудею #workout #fitness #fitnessmotivation #sport #followme #fitnessgirl #здоровыйобразжизни #gym #instatag #instagood #salad #foodlover #cooking #foodblogger #foodphoto #foodporn #photooftheday #like4like #instagramanet #instadaily #instalike ❤️
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