Подборка: как прошли на Дворцовой площади концерты Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром

В дни Петербургского международного экономического форума, 6-8 июня на Дворцовой площади прошли два общедоступных концерта: Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Выступления объединяются в фестиваль «От классики до рока».

Пользователи соцсетей показали, как прошли мероприятия.