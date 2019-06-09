18+

Подборка: как прошли на Дворцовой площади концерты Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром

В дни Петербургского международного экономического форума, 6-8 июня на Дворцовой площади прошли два общедоступных концерта: Андреа Бочелли, Аиды Гарифуллиной и группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Выступления объединяются в фестиваль «От классики до рока». 

Пользователи соцсетей показали, как прошли мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Санкт-Петербург провожал меня этой песней! Я уходила с Дворцовой площади и плакала... Я безмерно люблю группу Би-2, мне кажется, это самая атмосферная группа!!! И мое короткое путешествие завершилось на этой самой невероятно-волшебной ноте! За эти 2 неполных дня мы успели столько, сколько многие не успевают за неделю, мы получили море эмоций! До этого момента я не разделяла всеобщую любовь к этому городу, но теперь и я прониклась этой волшебной атмосферой! @moreidey92 спасибо за эту душевную поездку, кровать и памперс я буду вспоминать еще очеееень долго до боли в диафрагме😂😂😂😂😂😂😂 #санктпетербург #санкт_петербург #2019 #питер #би2 #би2ссимфоническиморкестром #дворцоваяплощадь #sanktpeterburg #saintpetersburg

Публикация от Екатерина Федина (@katerina__fedina)


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также