Данила Холодков исполнил главную роль в новом клипе группы «Аигел» на песню «Четкий»

«Черт, ты такой четкий!», — не устает повторять вокалистка электронного проекта «Аигел» Айгель Гайсина в новом сингле «Четкий», презентованном сегодня вместе с видео. Главную роль в клипе исполнил перкуссионист и второй фронтмен петербуржцев Shortparis Данила Холодков — посмотрите на его безумные танцы прямо сейчас!

По сюжету, «четкий пацан» в исполнении Холодкова в одиночестве празднует свой день рождения в огромном ресторане. Веселить его пытается шут-полицейский, но выходит только у «Аигел», которые выступают в клетке на сцене (в стиле 20-х!). Вокалистка коллектива Айгель Гайсина признается, что роль досталась одному из фронтменов Shortparis за его безумные танцы.

«В 2013 я приезжала в Питер с другой группой и выступала у Данилы Холодкова в баре — я его не знала, не знала, что он музыкант. А после отъезда увидела на чьем-то любительском концертном видео, как он танцует на сцене. Короче, меня эти танцы поразили в самое сердце навсегда, и когда через 6 лет Илья Соловьев сказал, что хочет танцующий клип и прислал нам сценарий, я сразу предложила позвать Данилу», — рассказала «Собака.ru» исполнительница.

Режиссером нового видео на песню «Четкий» выступил Илья Соловьев — он же отвечал за клип на композицию «Татарин».

Напомним, 19 апреля вышел новый трек дуэта «Аигел» «Идем на канцо». Это самостоятельный сингл, и его не будет на третьем альбоме группы «Эдем» (релиз которого намечен на май). В марте музыканты выпустили песню с него – на «На нашей стороне».