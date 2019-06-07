Американская певица Мадонна (самая коммерчески успешная в истории поп-музыки!) представила клип на песню Dark Ballet — с пятого сингла в поддержку грядущего альбома Madame X, который выйдет 14 июня. В нем рассказывается история еретиков и служителей церкви, которые рассматривают дела и вершат их судьбы. А еще трансгендерная Жанна д’Арк!

О том, что Мадонна готовит новый полноформатный релиз, стало известно 14 апреля — пластинка получила название Madame X и увидит свет уже 14 июня. Через три дня певица начала анонсировать промо-синглы к премьере — среди них композиция I Rise, Crave и дуэт с колумбийским реггитоном Малумой Medellín. Она также представила на последний видеоработу — за постановку кадров отвечал давний друг Мадонны Стивен Кляйн.

Мадонна — американский автор-исполнитель, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детский писатель. Она стала самой коммерчески успешной исполнительницей в истории поп-музыки по версии «Книги рекордов Гиннеса», а с конца 1980-х журналисты окрестили Мадонну «королевой поп-музыки». Двадцать работ Мадонны возглавляли главные сингловые чарты США или Великобритании, двенадцать — альбомные. Ее композиции также установили несколько мировых рекордов музыкальных чартов.