Режиссером ролика выступил Сашко Даниленко — украинский мультипликатор, который живет в Нью-Йорке. Его работы наполнены символизмом и , что прослеживается и в свежем лирик-видео Alyona Alyonа — в нем от рэп-исполнительницы остались только губы, которыми она рассказывает о том, что было бы, если бы «я была не я».

«Сначала я планировал этот проект как коллаборации с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Песню «Якби я була не я» я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы — это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы. Мне нравится, как она ощущает и использует украинское слово. Поэтому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ сохранить эту динамическую поэзию визуально», — рассказал изданию ТСН режиссер.

Анимационное лирик-видео «Якби я була не я» стало седьмой работой в поддержку дебютного альбома исполнительницы, представленного 8 апреля — ранее Alyona Alyona показала кипы на терки «Пушка», «Залишаю свiй дiм», «Голови», два ролика на композицию «Рибки», а также на песню «Вiдчиняй».

Для Alyona Alyona лирик-видео — жанр, в котором исполнительница пробует себя впервые. Ранее украинская рэп-сенсация совместно с Alina Pash выпустила клип на песню «Падло». По сюжету ролика, в патриархальном Чернобыльграде 2049 года вдруг начинают пропадать мужчины — женщины основывают тайное движение, и именно в их темных подвалах работают похищенные представители «сильного пола».